«Что можно хотеть от ребенка, который вырос в детдоме?»: блогер Абрамова высказалась о поведении Милохина

Блогер Лилия Абрамова, более известная как Татарка FM, заявила, что молодой артист Даня Милохин совершает некоторые скандальные поступки из-за того, что он рос без родителей в детском доме. По ее мнению, тиктокер не понимает, зачем ему любить страну, в которой ему никто не дарил теплых чувств.

В 2022 году Милохин улетел в Дубай после ухода из шоу «Ледниковый период. Снова вместе». А затем перебрался в США, лишившись рекламных контрактов и поддержки поклонников. Сейчас Даня старается строить карьеру за границей, но у него это не получается, поэтому он хочет вернуться домой. Однако боится. В последний раз, когда он прилетал в Москву, его запугали тем, что отправят в армию, и он поспешил обратно в ОАЭ.

Несмотря на то, что многие теперь негативно высказываются о блогере, некоторые из коллег от него не отворачиваются. Так, Лилия Арбрамова считает Милохина просто ребенком, который не получил любви в детстве. Она назвала его педагогически запущенным мальчиком.

«Он очень добрый мальчик. У него нет агрессии, нет зависти. Что можно хотеть от ребенка, который вырос в детском доме?» - высказалась артистка в беседе с телеканалом «360».

По мнению Абрамовой, Милохину не следовало убегать из страны, а нужно было все-таки пойти в армию. Она считает, что это пошло бы ему на пользу.

Ранее Даня Милохин отказался от боксерского поединка за пять миллионов рублей.