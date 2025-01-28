38-летний футболист Игорь Акинфеев впервые вышел в свет с женой Екатериной Герун

Футболист Игорь Акинфеев впервые вышел в свет с женой Екатериной Герун. Супруги посетили «Шоу Воли».

Спортсмен редко дает интервью и почти не появляется на светских мероприятиях, особенно с женой. Участие в шоу Павла Воли стало для них первым совместным выходом в свет, несмотря на долгий брак. Для съемок пара выбрала похожие образы. Игорь снимался в джинсовой рубашке и темных джинсах, а Екатерина — в джинсовом платье.

Герун рассказала, что супруг далек от романтики: он никогда не совершал ради нее импульсивных поступков и даже предложение руки и сердца сделал на кухне.

«Это гениальный поступок. Паша, это все заезженное – белое платье, ужин в ресторане, тратится куча денег. А тут... Человек стоит, моет посуду. Я подошел, постучал Катю по плечу, сказал: «Вот кольцо»», — высказался спортсмен.

Игорь боялся, что возлюбленная ответит ему отказом, поэтому несколько дней носил кольцо в кармане. Получив заветное «да», футболист решил, что не будет устраивать пышное торжество. Пара расписалась в одном из ЗАГСов.

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