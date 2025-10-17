«Что меня бояться? У меня ребенок, муж»: Собчак высмеяла Бородину на вечеринке Бузовой

Журналистка Ксения Собчак посмеялась над телеведущей Ксенией Бородиной на вечеринке артистки Ольги Бузовой. Ксения Анатольевна призналась, что ее экс-коллега до сих пор боится прийти к ней на интервью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Собчак и Бородина вместе строили карьеру на проекте «Дом-2». Их связывали непростые отношения, которые не наладились даже спустя долгие годы. Бородина заявляла, что коллега подводила всю команду, поэтому она была рада ее уходу. Сейчас же одна Ксения развивает блог и продолжает вести различные шоу, а другая — занимается своим медиа и участвует в общественно-политической жизни страны.

На вечеринке Ольги Бузовой в Москве Ксения Собчак вновь вспомнила о Бородиной. Она призналась, что экс-коллега все еще побаивается ее, несмотря на то, что Ксения Анатольевна стала уже другим человеком.

«Что меня бояться? У меня ребенок, муж… Уже не надо меня бояться. Хочу сказать, за что я всегда ценила Олю и ценю, так это за ее смелость. Вот Бородина до сих пор ссыт прийти ко мне на интервью. Оля была тем человеком, который пришел в самом начале. И я до сих пор считаю, что это было крутое и классное интервью, в котором было все — и слезы, и радость!» - заявила Собчак.

Бузову удивили слова журналистки в адрес Бородиной, и она подтвердила — Собчак действительно не нужно бояться. Ольга считает, что даже может стать с телеведущей лучшими подругами.

Ранее Ксения Собчак рассказала о подготовке к дню рождения.