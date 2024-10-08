«Что касается Алины и Камилы, будет много сюрпризов»: кто из фигуристок появится в «Ледниковом периоде»

В этом году шоу «Ледниковый период» на Первом канале возвращается в эфир после двухлетнего перерыва. Уже известно, что новой ведущей вместо олимпийской чемпионки Алины Загитовой станет Евгения Медведева. Продюсер и постановщик шоу Илья Авербух рассказал, кого еще из фигуристов он пригласил принять участие в новом сезоне. Об этом пишет aif.ru.

Новый сезон «Ледникового периода» примечателен тем, что участвовать в нем смогут не только знаменитости, но и обычные любители фигурного катания. По словам Ильи Авербуха, идея создать «народный „Ледниковый“» пришла ему примерно полгода назад.

Продюсер проекта также рассказал, кто из профессиональных фигуристов был приглашен к участию в новом сезоне. Илья Авербух отметил, что состав еще формируется, но уже известно, кто точно появится на проекте.

«Точно могу сказать, что на лед выйдут Лиза Туктамышева, Евгения Тарасова и Володя Морозов. Они в этом году впервые приходят в проект. Сейчас завершатся переговоры, и на 99% Аня Щербакова тоже примет участие. Также будут Таня Тотьмянина, Максим Маринин, Дима Соловьев», — рассказал спортсмен.

Илья Авербух добавил, что Алина Загитова, которая вела шоу ранее, не будет участвовать в проекте в этом году. Александра Трусова также не появится в «Ледниковом периоде», поскольку набирает форму для возвращения в большой спорт. Кроме того, фигурист звал в «Ледниковый период» и Камилу Валиеву, но положительного ответа пока не получил.

«Но что касается Алины и Камилы… уверяю вас, в проекте будет много сюрпризов. Девчонки появятся, конечно. Ведь ледовая история — это семья», — подчеркнул Илья Авербух.

Ранее сообщалось о том, что фигуристка Татьяна Навка заявила о «смешанных эмоциях» после съемок в шоу «Ледниковый период».