«Я в то время переживала развод»: Ася Борисова рассказала о начале отношений с Башаровым

Ася Борисова познакомилась с Маратом Башаровым, находясь в бракоразводном процессе. Актриса поделилась подробностями личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

В конце 2022 года в СМИ появились новости об отношениях Марата Башарова и Аси Борисовой. Актер признавался, что влюбился в коллегу с первого взгляда, особенно его покорили улыбка и глаза. Сама же Ася долгое время не комментировала роман с Башаровым. Однако в новом интервью раскрыла подробности их знакомства.

По словам актрисы, она благодарна судьбе за встречу с Маратом. Для нее удивительно, что знакомство не случилось раньше: они долгое время состояли в одном антрепризном агентстве.

«Удивительно, насколько мы встретились в нужное время и в нужном месте. Странно, что этого не произошло раньше, так как долгое время состояли в одном антрепризном агентстве. Случилось так, как случилось!», — высказалась она.

Актеры познакомились в то время, когда Ася была в бракоразводном процессе. По словам Борисовой, она не относилась к встрече серьезно, но Башаров сумел убедить ее в своей надежности. Актриса подчеркнула, что не обращает внимание на сплетни о прошлом избранника.

«Я в то время переживала развод, а Марат был уже свободен. Мы познакомились, но я не относилась к этому очень серьезно. Но шаг за шагом Марат выстроил наши отношения, доказал серьезность своих намерений, и я бесконечно люблю этого человека! Он — мой учитель, пример во многом. Я благодарю судьбу, что мы с ним познакомились! Конечно, каждый будет строить свои догадки и говорить много ненужной чепухи, но это наши отношения!» — заявила актриса.

Полное интервью Аси Борисовой об отношениях с Маратом Башаровым, актерской династии и страхе смерти читайте здесь.