«Что изменилось сегодня?»: Лайму Вайкуле огорчили заявления Раймонда Паулса о ней

Певица Лайма Вайкуле отреагировала на недавнее интервью композитора Раймонда Паулса, в котором он нелестно высказался о ней. Комментарии друга огорчили артистку, и она уверена, что российские СМИ делают это специально, чтобы поссорить их.

На протяжении почти двух лет Лайма общается с представителями иностранной прессы и негативно высказывается о России и некоторых бывших коллегах. Однако удивлением для многих ее поклонников стала критика Паулса, подарившего вокалистке несколько хитов. Вайкуле заявила, что музыкант на самом деле не создавал оригинальные композиции, а просто переделывал западные.

Обвинения в плагиате довольно быстро достигли самого Раймонда. В беседе с российскими журналистами он признался, что уже давно не обращает внимание на то, что говорит Лайма, ведь она «несет бред». Такое откровение от приятеля, как оказалось, сильно задело певицу. Она оправдалась за свои слова и сообщила, что всегда считала Паулса гением.

«Как же людям хочется меня поссорить с Раймондом! Даже решили такую глупость написать! Раймонд — гениальный автор, я всегда об этом говорила. Что изменилось сегодня? С чего вдруг я буду говорить что-то другое?!» - цитирует слова Лаймы StarHit.

Ранее Илья Резник назвал последние интервью Лаймы Вайкуле следствием приема тяжелых лекарственных препаратов.