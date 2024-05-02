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Опубликовано 02 мая 2024, 18:40
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«Что это»: Яна Рудковская купила новую сумку за 3 млн рублей

Новая сумка Яны Рудковской за 3 млн рублей стала игрушкой для ее сына.
«Что это»: Яна Рудковская купила новую сумку за 3 млн рублей

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Продюсер Яна Рудковская показала новую сумку, купленную на показе Chanel в Марселе. По признанию знаменитости, аксессуар понравился ее сыну Арсению – ребенок играет с покупкой.

Рудковская призналась в своем Telegram-канале, что эта сумка – ее «новый краш». Продюсера всюду спрашивают, «что это и как открывается».

«Сумка из круизной коллекции Chanel не только пополнила мою коллекцию, но и стала любимой сумочкой Арсюши! Первая в мире сумка, которой можно еще и играть», - указала Рудковская.

По данным Газета.Ru, стоимость изделия составляет около 3 млн рублей.

Сумка Яны Рудковской

Сумка Яны Рудковской

© Скриншот видео

Ранее сообщалось, что журналистку Ксению Собчак высмеяли за большую полупустую сумку. Она была одета в рубашку с галстуком и длинную юбку. Поклонники назвали журналистку в этом виде «женщиной с пустым ведром».

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Яны Рудковской
Автор:Лилия Караева
Теги:
Яна Рудковская
сумка
сын