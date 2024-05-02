«Что это»: Яна Рудковская купила новую сумку за 3 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская показала новую сумку, купленную на показе Chanel в Марселе. По признанию знаменитости, аксессуар понравился ее сыну Арсению – ребенок играет с покупкой.

Рудковская призналась в своем Telegram-канале, что эта сумка – ее «новый краш». Продюсера всюду спрашивают, «что это и как открывается».

«Сумка из круизной коллекции Chanel не только пополнила мою коллекцию, но и стала любимой сумочкой Арсюши! Первая в мире сумка, которой можно еще и играть», - указала Рудковская.

По данным Газета.Ru, стоимость изделия составляет около 3 млн рублей.