«Что это у нас тут летит»: Максим Галкин* вернулся в Израиль, оставив Аллу Пугачеву с детьми в Латвии

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), анонсируя новые выступления, раскрыл свое местоположение. Он намекнул, что находится в Израиле.

6 октября артист планирует выступить с новой юмористической программой в Вене. «Давно не был», - заявил Галкин*

8 октября он приедет в Амстердам. «Тоже соскучился по амстердамской публике», - заявил артист эстрады.

Затем он планирует большой тур по США и Канаде. На часть концертов в Америке уже проданы все билеты, отметил юморист. Он согласился выступить с дополнительными концертами. Рассказывая о планируемых выступлениях, юморист услышал шум в небе.

«Что это у нас тут в Израиле летит. Просто вертолет», – отвлекся он.

В США концерты Галкина* пройдут во многих крупных городах. В марте он приедет в Лондон, Париж и Швейцарию.

Программы из страны в страну тоже меняются. «Не только вы, но и я получаю удовольствие от новых номеров», - говорит артист.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева была замечена в ресторане Юрмалы в начале сентября. Она была с детьми и друзьями. Говорилось, что ролик снимал муж певицы.

*признан иноагентом на территории РФ