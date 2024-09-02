НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2024, 21:57
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Певица Алла Пугачева отметила День знаний в ресторане Юрмалы с детьми и друзьями

Певица Алла Пугачева отметила День знаний в ресторане Юрмалы с детьми и друзьями

© Starface.ru

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), детьми и друзьями отпраздновала День знаний в ресторане Юрмалы. Соответствующее видео в соцсетях разместила ее дочь Лиза.

На публикацию обратило внимание издание NEWS.ru.

Издание пишет, что 1 сентября семейство было в Латвии, где учебный год для детей тоже начинается 2 числа. Пугачева, улыбаясь, сидела за столиком в ресторане и подняла бокал.

Праздничный ролик снимал ее муж-иноагент. В сентябре у него не будет выступлений, зато в октябре Галкин* надолго улетит из дома – сначала в США, затем в Канаду. И вернется обратно лишь в декабре.

Ранее бывший муж Пугачевой Евгений Болдин заявил о жалости к певице. Продюсер считает: народ зря реагирует на ее слова. Со временем, уверен Болдин, все забудут об этом, а Пугачева останется.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алла Пугачева
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