«Что это у меня там чешется»: Павел Воля о подарке стриптизера Тарзана и Наташи Королевой

Певица Наташа Королева призналась, что ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, давно не работает стриптизером и увлекся живописью.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» и ее супруг стали гостями нового выпуска «Шоу Воли». Специально для ведущих Глушко нарисовал портрет Павла Воли, из живота которого выглядывает голова его соведущего Ильи Соболева.

«А я каждый раз думаю, что это у меня там чешется», — шуткой прокомментировал неожиданный подарок Воля.

Сменив тему, Королева рассказала о том, как решилась связать свою жизнь с профессиональным стриптизером. Она заверила, что никогда не задумывалась о необычной профессии мужа, а его популярность у женщин только раззадоривала артистку.

«Я его не ревную к женской аудитории, наоборот. Когда он практиковал стриптиз, сейчас уже ушел оттуда, теперь он художник, он заряжался этой женской энергией, было круто. Потом нес эту энергию ко мне», — разоткровенничалась Наташа.

Ранее Сергей Глушко подтвердил, что Наташа Королева отселила его из дома из-за его увлечения живописью. По словам танцора, принадлежности для рисования, а также сами картины заполонили особняк, поэтому было принято решение построить отдельное помещение на участке.