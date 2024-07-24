«Что это такое?»: Оксана Самойлова стала героиней турецких новостей

Оксана Самойлова стала новой героиней турецких новостей.

Многодетная мама активно ведет социальные сети, где делится всеми жизненными событиями с поклонниками. Кроме того, она всегда показывает всех своих детей и подробно про них рассказывает

Накануне Самойлову неожиданно показали на турецком телевидении, представив ее женщиной из Аланьи по имени Айгюль. Местные журналисты также воспользовались фотографиями и видео, опубликованными у Оксаны в блоге.

Самойловой удалось невольно прославиться в другой стране как многодетная мать-одиночка, ставшая миллионершей благодаря мобильному приложению. Также выяснилось, что в этой истории каким-то образом замешан и сам Жан Клод Ван Дамм.

Оксана рассказала об обрушившейся на нее турецкой славе в блоге и выразила всеобщее негодование.

«Кто-то может мне объяснить, что это такое? Почему я стала Айгюль, матерью-одиночкой, которая стала миллионером?», — эмоционально высказалась блогерша.

На данный момент можно лишь только предположить, случайно ли турецкие журналисты сделали Оксану героиней новостей или же специально создали фейковую новость. Кроме того она не исключает, что друзья решили таким образом подшутить над ней.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова задолжала налоговой 3,82 миллиона рублей.