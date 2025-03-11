«Что движет теми, кто заступается за павлина?»: Яна Поплавская жестко «прошлась» по Филиппу Киркорову

Яна Поплавская «прошлась» по творчеству Филиппа Киркорова, получившего престижную премию. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» поддержала Вику Цыганову, заявившую, что оскандалившийся певец «не достоин» награды.

Недавно критикующая Филиппа Киркорова и весь шоу-бизнес Вика Цыганова обошла певца в опросе, в котором россияне ответили, кого из артистов они бы хотели видеть на ТВ. Яна Поплавская объяснила такую оценку — она назвала певицу «человеком-патриотом» и «прошлась» по творчеству Филиппа Киркорова.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что премию в номинации «Певец года» артист получил лишь благодаря «нужному человеку с деньгами». Сейчас же, по мнению Яны Поплавской, популярность певца уже «в прошлом».

«Никто не поверит в то, что он талантливо поет, что его песни можно любить и переслушивать. <…> Он вышел в тираж еще задолго до того, как вышел не в ту дверь. Время изменилось, люди изменились. В стране запрос на другие ценности. И Киркорова больше нет в этой системе координат», — заявила Яна Поплавская.

Артистка также дала понять, что осуждает тех, кто заступается за оскандалившегося Филиппа Киркорова.

«За себя отвечу — мной движет обостренное чувство справедливости, понятие чести, долга перед Родиной. Что движет теми, кто, брызжа слюной, заступается за павлина?» — высказалась актриса.

Напомним, 1 марта на премии «Виктория-2025» почетного звания «Певец года» удостоился Филипп Киркоров, оскандалившийся после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Это возмутило Вику Цыганову — она отметила, что российский шоу-бизнес опустился «ниже плинтуса». По словам артистки, «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы».

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская призвала не ждать «отмены» Филиппа Киркорова после скандала с «голой» вечеринкой. Актриса отметила, что никого не интересует мнение общественности «о пире во время чумы» и «о голом шабаше во время бомбардировок».