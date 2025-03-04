«Что достойного им спето? Стыд и срам»: оскандалившегося Филиппа Киркорова прогоняют со сцены

Филиппа Киркорова, признанного «Певцом года» на премии «Виктория-2025», призывают уйти со сцены. В своем Telegram-канале блогер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, заявил, что оскандалившийся артист не достоин почетного звания и его время «прошло».

1 марта в Москве состоялась музыкальная премия «Виктория-2025», лауреатом которой в номинации «Певец года» стал Филипп Киркоров за свой хит «Черная пантера». Однако пранкер Сорян считает, что артист не засуживает этого звания из-за своей скандальной репутации. Блогер напомнил, как певец еще недавно «тусовался на грязных вечеринках», и возмутился решению организаторов мероприятия. Он добавил, что время знаменитости «прошло», и ему пора уступить «дорогу молодым».

«У нас в стране певцы перевелись? Нам некого больше наградить этим званием? <…> Что достойного спето Киркоровым? <…> Время Киркорова, если уже на то пошло, закончилось примерно в 2005 году. <…> Вовремя уйдите со сцены. Дайте дорогу молодым!» — высказался Сурен Каграманов.

По мнению блогера, уровень премии говорит о том, что в России «разучились слышать настоящие таланты» и дают «отмываться неотмываемым» за счет подобных мероприятий.

«Когда мы разучились слышать настоящие таланты? Ну если у вас певцов лучше Киркорова нет, о чем это говорит-то? О том, что мы не взращиваем нормальных артистов? Не вкладываем в таланты деньги, а только даем право отмываться неотмываемым за счет вот этих премий? Ну стыд и срам, ей Богу», — заявил пранкер Сорян.

Напомним, Филипп Киркоров оказался о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. Певец утверждал, что попал на вечеринку случайно, но «получил по полной программе». После скандала артисту запретили концертную деятельность в России.

Ранее сообщалось о том, что Яна Поплавская назвала Филиппа Киркорова «непотопляемым голым королем». Актриса заявила, что певец вернулся на телеэкраны благодаря «ушлым шоу-продюсерам».