«Чревато мозговой комой»: названа причина ухудшения состояния 88-летнего Глеба Панфилова

Не так давно стало известно о госпитализации Глеба Панфилова. По данным СМИ, у известного режиссера был инсульт. Несколько месяцев назад мужчина похоронил Инну Чурикову, актрису, с которой он прожил вместе почти всю жизнь. Вот почему многие пользователи Сети утверждают: ухудшение состояния режиссера произошло на фоне смерти жены. Однако на связь с порталом BLITZ+ вышел терапевт Юрий Серебрянский, который имеет другое мнение на этот счет.

По словам эксперта, у Панфилова произошло кровоизлияние в желудочке мозга. Подобное состояние крайне опасно, поскольку в возрасте режиссера уже даже операция не поможет.

«Обычно такое случается на фоне повышения артериального давления. Чревато мозговой комой», — высказался Юрий.

Также специалист добавил: существует вероятность, что мужчина мог спровоцировать такое состояние. По мнению врача, Панфилов отказался принимать лекарства, которые крайне необходимы для поддержания его здоровья.

«Решил, что ему достаточно жить и бросил лечиться», — резюмировал Юрий.

Ранее муж Инны Чуриковой озвучил настоящую причину смерти актрисы. Высказывание режиссера читайте в этой статье.