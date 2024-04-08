Члены жюри разоблачили еще одного участника шоу «Маска»: кто скрывался в костюме Кактуса

Шоу «Маска» практически перед финалом покинул персонаж Кактус. Им оказалась певица Катя IOWA.

На НТВ продолжается один из самых популярных проектов на отечественном телевидении, в котором известные и популярные люди выступают на сцене, скрываясь за образами различных сказочных героев. В восьмом выпуске в номинацию попали Енот, Матрешка и Кактус. Первого спасли зрители, а вот двум остальным пришлось полагаться на жюри. В итоге судьи приняли решение, что им пора прощаться с Кактусом.

Версий, кто прячется в костюме, было много. Среди них и Юлия Савичева, и Нюша. Но все-таки многие считали, что на сцене перед ними пела Катя IOWA. И так оно и было. Когда певице пришлось снять маску, она едва не расплакалась от досады. Артистка призналась, что Кактус уже приходит к ней во снах, и она не знает, как с ним расстаться.

К слову, приглашенная судья Лариса Долина попыталась уговорить коллег оставить Катю, несмотря на раскрытие личности. Но правила менять не стали, и певица все-таки покинула проект.

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