Членов группы «Мираж» не пустили с гастролями на Кипр. Об этом сообщает mk.ru.

Участники группы «Мираж» рассказали, что нескольким музыкантам из коллектива отказали в визах на Кипр. Группа была приглашена на мероприятие, связанное с сериалом «Слово пацана». Напомним, в картине звучало несколько песен коллектива.

«Посольство Кипра по необъяснимым причинам отказало в визах двум участникам группы, при этом нам объяснили, что это решение окончательное и бесповоротное и пересмотру не подлежит», — рассказал гитарист Алексей Горбашов.

Впрочем, проблему удалось решить — «Мираж» быстро нашел замену музыкантам. Впрочем, и после этого беды у коллектива не закончились. Как рассказал Алексей Горбашов, багаж группы с костюмами остался в отеле.

«Не выходить же на сцену в пляжной одежде? К счастью, режиссеры программы и ведущие Сергей Бурунов и Юлия Пересильд смогли срочно внести изменения, чтобы передвинуть наш выход», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что лидер «Миража» рассказал о самом ужасном концерте группы.