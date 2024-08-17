«Было очень страшно»: лидер «Миража» рассказал о самом ужасном концерте группы

Группа «Мираж» существует с 1986 года. За эти годы состав коллектива, как и репертуар, постоянно менялся. Но многие его хиты остаются до сих пор актуальными и популярными. Артисты посетили с гастролями множество городов, но концерты не всегда проходили гладко.

Лидер коллектива Алексей Горбашов вспомнил о курьезных случаях, которые происходили во время выступлений группы.

Первый концерт «Миража» прошел на стадионе в Целинограде — в то время это был неприметный город на севере Казахстана, где по улицам гуляли коровы. По словам Горбашова, кого-то из музыкантов там даже покусали клопы. Но в 1997 году Целиноград (Астана — прим. «Страсти») стал столицей страны и заметно преобразился.

Во время концертов происходили и трагические случаи. В 1990 году группа выступала в Батуми. Сцену установили прямо на стадионе, и в один момент зрители хлынули с трибун на поле — началась жуткая давка.

«Смотреть на происходящее было очень страшно», — рассказал артист в разговоре с mk.ru.

Похожий случай произошел и в Казахстане. Но, к счастью, там обошлось без травм.

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