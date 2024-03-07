Член свиты Воланда: кого бы хотел сыграть «Рыжий» из «Иванушек» в фильме «Мастер и Маргарита»

Певец и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал журналистам, в каком фильме мечтает сняться. Оказалось, что артист с удовольствием сыграл бы одного из членов свиты Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты», передает «Леди.Mail.ru».

По словам Григорьева-Апполонова, ему уже много лет задают похожий вопрос про желаемую роль в кино. Из всех картин известный российский исполнитель выбрал экранизацию знаменитейшего романа Михаила Булгакова. В ней певцу больше всего импонирует Коровьев, персонаж из свиты Воланда.

«Много лет, когда мне задавали этот вопрос в интервью, я отвечал, что хотел бы сыграть Коровьева в «Мастере и Маргарите». Но сейчас в кинотеатрах идет экранизация этого романа — и он снят», — отметил Андрей.

Ранее сообщалось, что сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Для экранизации с возрастным цензом 18+ это является абсолютным рекордом.