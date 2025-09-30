«Чистоты внутри»: певица Катя Лель удивила неожиданным поджеланием в своей день рождения

Российская певица Катя Лель 20 сентября отметила свой день рождения. Артистке исполнился 51 год. Друзья подарили ей ювелирные украшения, конверты с деньгами и дорогую косметику.

В беседе с mk.ru, певица также рассказала, что дочь подарила ей любимый крем для тела, косметику и красивое белье.

Но, по признанию самой исполнительницы, главное для нее не сами подарки, а внимание. При этом Лель заявила о неожиданном подарке, который бы она пожелала самой себе. Певица отметила, что желает себе чистоты.

«Чистоты вокруг, чистоты внутри меня, в людях, которые меня окружают», — пояснила она.

Также исполнительница призналась, что на самом деле ощущает себя максимум на 27 лет.

Ранее солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко на праздновании 51-летия певицы Кати Лель рассказал, что артистка избавила его от боли в горле.