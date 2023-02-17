«Чисто по-женски жалко»: объявившая о романе с иностранцем Ани Лорак сделала роковую ошибку

Певица Ани Лорак нашла свое счастье после громкого разрыва с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. На днях она показала нового бойфренда. Им стал тренер по йоге Исаак Виджраку. Красивого избранника звезды приняли не с восторгом. В Сети заговорили о том, что девушка сделала неправильный выбор.

Фанаты считают, что 44-летняя исполнительница наступает на те же грабли. Они раскритиковали ее отношения с иностранцем и написали, что ей нужно выбирать более серьезных мужчин. К ним присоединилась блогер Лена Миро.

«Чисто по-женски мне Каролину Куек, известную как Ани Лорак, жалко. В плане личного счастья она наступает на те же грабли, что и многие бабы. Настрадавшаяся Каролинка прильнула к этому мистеру и вся вне себя от личного счастья. Светится, вон, вся. Словно кричит: не покидай меня, любимый!» – прокомментировала новые фото звезда соцсетей.

Но Миро считает, что Ани Лорак делает большую ошибку.

«Вопросов тут вообще нет – даже сколько продлятся отношения, и чем они закончатся, уже и сейчас понятно. Единственное, что непонятно – это сколько раз еще Каролинке нужно наступить на одни и те же грабли, чтобы дошло? Пять? Десять раз? Или каждый раз – как первый? Нет, ну все понятно – знойный парень. Но что можно хорошо в 20 и в 30 – ну, кому не нравились красивые парни? В 44 уже другие приоритеты», – написала Лена в личном микроблоге.

Ранее мы писали о том, как уехавшая из России Ани Лорак заговорила о масштабных изменениях в жизни.