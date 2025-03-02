«Чистейший абсурд и дурновкусие»: Сергей Соседов «разнес» номер Маргариты Суханкиной на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов жестко «прошелся» по номеру Маргариты Суханкиной в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Музыкальный критик раскритиковал выступление певицы, назвав его «дурновкусием».

В пятом выпуске «Суперстар!» Маргарита Суханкина выступила на сцене с хитом Лолиты Милявской Offset. Большинство членов жюри высоко оценили номер экс-солистки группы «Мираж». Лера Кудрявцева отметила, что ей «дико зашла переделка», поскольку она «любит хулиганство». Кирилл Туриченко же обратил внимание на смелость певицы, которая решилась «взлететь» над сценой, несмотря на страх высоты.

Однако Сергей Соседов не разделял мнение коллег. Журналист сравнил выступление артистки с оригиналом и подчеркнул, что «песни Лолиты брать всегда очень рискованно». По словам критика, он не увидел в Маргарите Суханкиной образ «бизнесвумен», как было у ее коллеги. Более того, он раскритиковал номер певицы, назвав его «вульгарным» и «абсурдным».

«Все так вульгарно, Рит! У Лолиты вульгарности нет — у нее дорогое кабаре и панковская эстетика. Здесь была вульгарность, и я не понял, зачем это. Верхние ноты здесь были совершенно ни к чему, они звучали здесь некрасиво совсем. Это было лишним, как корове седло. И вообще все было нескладно. Композиция скатилась в чистейший абсурд», — заявил Сергей Соседов.

На защиту экс-солистки «Миража» встала Люся Чеботина, которая назвала Маргариту Суханкину «королевой хаоса». Певицу поддержали Лера Кудрявцева и Наташа Королева. Но Сергей Соседов остался при своем мнении.

«Я считаю, это неудача и это то, что я называю дурновкусием», — заключил журналист.

Сама же Маргарита Суханкина восприняла критику с улыбкой и подчеркнула, что «не хотела повторяться».

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