Числилась формально и получала зарплату: гендиректора «Вектора» уволили из-за любовницы

Истинной причиной увольнения главы Центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова стали его отношения с подчиненной на рабочем месте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Официальная формулировка гласит, что Максютов уволен «в связи с утратой доверия». Однако источники связали уход с любовницей.

Девушка работала в «Векторе», но числилась формально, трудилась в свободном графике, приходила, когда хотела. Работники были возмущены ситуацией.

Они обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Максютов был предупрежден, с ним провели беседу. Однако это не дало результатов – ситуация не изменилась. В результате было принято решение об увольнении.

Ранее мы писали, что в Саратове бизнесмен решил отомстить любовнице за разрыв отношений.