С богатыми тоже плачут: за что саратовский бизнесмен пытается посадить бывшую любовницу

Осенью прошлого года 37-летняя жительница города Энгельса получила три года и шесть месяцев колонии за кражу 2 млн 700 тысяч рублей у саратовского миллионера Романа Трифонова.

На самом деле, как стало известно kp.ru, пара находились в близких отношениях. Оба буквально купались в деньгах, и сумма, послужившая формальной причиной судебного иска, для бизнесмена была ничтожной.

Мерседесы и ауди, яхты и ночные клубы, дорогие подарки и, конечно, пылкая страсть,— все это лишь одна сторона банального любовного треугольника. На другой стороне оставалась законная супруга миллионера и его сын.

Пока юная и тоже весьма состоятельная любовница знала свое место, отношения походили на сценарий мыльной оперы. Но шли годы, и молодая женщина потребовала от Романа какой-то определенности на будущее: а что дальше? И тогда все превратилось в криминальную драму.

«Я сказала: «Ты не даешь мне нормальных отношений — я буду строить свою жизнь». Встретила человека, назло ему. Знаете, что он сделал? Выкупил компанию этого моего любовника, оформил ее на брата и разместил в своем здании, моего любовника взял кем-то на работу!»

Ну а когда Диана позвонила по телефону супруге бизнесмена и рассказала о своих отношениях с Романом, терпенье мужчины лопнуло. Трифонов предупредил:

«Если ты сейчас не позвонишь моей жене и не скажешь, что соврала, я тебя уничтожу».

Обвинение в краже, которое Роман выдвинул против своей возлюбленной — это и есть месть, исполнение обещанного.