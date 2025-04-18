Четырехлетняя дочь Павла Табакова в розовом платье стала звездой открытия ММКФ

Актриса Софья Синицына вышла в свет с четырехлетней дочерью, которую родила от бывшего возлюбленного Павла Табакова. Маленькая Мия стала звездой открытия ММКФ.

Дочка Синицыной и Табакова растет настоящей артисткой. Ее мама часто показывает ее таланты поклонникам в социальных сетях. А вот на светские мероприятия берет ее редко, так как Мия еще совсем маленькая. Однако церемонию открытия 47-го Московского международного кинофестиваля она пропустить не могла.

На красной дорожке звездная наследница появилась в розовом нарядном платье, которое было дополнено украшением на шее. Волосы девочки собрали в аккуратную дульку. Мия совсем не стеснялась камер и журналистов и позировала с актерами, подражая им.

Напомним, что Павел Табаков довольно долгое время не афишировал свое отцовство. Как выяснилось позже, с Софьей он расстался еще до того, как родилась Мия. Впрочем, от дочери актер не отказался. Сейчас он старается часто видится с ней, забирать на выходные. Но в основном она живет с мамой.

Ранее Софья Синицына высказалась о слухах по поводу романа с Федором Бондарчуком.