Четырехлетняя дочь Дмитрия Тарасова случайно запечатлела, как отец собирает чемодан

Четырехлетняя дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко Милана включила смартфон и вышла в эфир в соцсетях. На видео попало, как отец собирает чемодан и уезжает из дома.

Ребенок обратился к нему со словами: «Папа, скажи что-нибудь».

На это Тарасов заявил, что уезжает ненадолго – на три дня. Тогда девочка поинтересовалась, кто будет укладывать ее спать.

«Сами будете укладываться», - ответил отец. На это девочка заявила, что они не могут сами.

На камеру также попал трогательный момент, как Тарасов долго целует девочку перед отъездом.

Ранее Тарасов опубликовал шуточное видео, как дерется с супругой и плюет на нее водой. В комментариях к ролику многие писали, что это «перебор».