Четырехлетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко нашел «невесту» на Мальдивах
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Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Арсений подружился с девочкой во время отдыха на Мальдивах. Приятельницу юного спортсмена в Сети уже успели прозвать его невестой.
В личном блоге Яна опубликовала видео, в котором ее четырехлетний наследник прогуливался по пляжу с подругой Дашей. Дети были в парных образах и держались за руки, как будто действительно влюблены друг в друга.
«Милая пара», - отметила Рудковская.
К слову, пока маленький Арсений налаживает на Мальдивах личную жизнь, его старший брат Александр показывает характер и ругается с отцом. Продюсер демонстрировала, как юный фигурист спорил с Евгением и доказывал ему, что приехал отдыхать, а не тренироваться. Мальчик возмущался, что папа заставлял его рано просыпаться ради игры в теннис.
Как позже призналась Рудковская, Александр действительно вспыльчив. По ее словам, дома он закатывает такие скандалы, которые и рядом не стоят с тем, что он устроил на Мальдивах.
Ранее Александр Плющенко возмутился вниманием родителей.