«Мне некогда жить свою жизнь»: Оксана Сташенко о съемках в кино, пластике и сходстве с Яковлевой
© Личный архив Оксаны Сташенко
В фильмографии Оксаны Сташенко более 110 проектов. За годы карьеры она работала не только с российскими, но и с зарубежными режиссерами. Однако наибольшую известность актриса получила благодаря сериалу «Возвращение Мухтара», повтор серий которого идет в эфире НТВ. На протяжении 16 лет Оксана играла судмедэксперта Сельскую Жаннету Петровну. Ее героиня — яркая, жизнерадостная женщина, способная на взбалмошные поступки в жизни. При этом Сельская — настоящий профессионал, который не раз помогал раскрывать преступления. Сташенко удалось создать образ, получивший народную любовь и вдохновивший молодое поколение на работу в правоохранительных органах.
На сегодняшний день Оксана по-прежнему снимается в кино, играет на театральной сцене и пробует силы в режиссуре. Сташенко сняла два короткометражных фильма, а в декабре 2024 года представит полный метр «Новогоднее чудо» со звездным актерским составом.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Оксана вспомнила о съемках с Натальей Юнниковой, рассказала про пластическую операцию и оценила состояние российского кино.
Первые серии «Возвращения Мухтара» вышли на НТВ в 2004 году, и сериал до сих пор не утратил популярности. Как считаете, в чем успех проекта, на котором выросло не одно поколение?
Успех проекта в том, что там есть собака, которая понимает человеческий язык не в качестве команд. Как мне кажется, дети именно это и считывают. Проект был рассчитан на подростковую аудиторию, а подростки «подсадили» на него бабушек и дедушек. Второй элемент успеха, которого сейчас нет ни в одном сериале про профессию, — человеческие отношения между героями. Когда я пришла на съемки первой сцены, я думала, что мне нечего играть. А мне режиссер сказал, что я могу придумывать, импровизировать, чтобы было интересно. По сюжету, моя героиня больше всего взаимодействовала с криминалистом, которого изначально играл Александр Коршунов. Между ними была симпатия, и зритель следил за развитием их отношений. Даже когда сменился актер, публика все равно ждала свадьбу наших героев, которая произошла в седьмом сезоне.
Помните ли Вы, как попали в проект? Могли ли Вы тогда представить, что сериал станет частью Вашей жизни на много лет?
За 3 дня до начала съемок мне позвонили Рауф Кубаев и Александр Полынников, с которыми мы уже работали. Изначально на роль Жаннеты Петровны была утверждена другая актриса, но они всех убеждали, что ее должна сыграть я. Кубаев и Полынников не хотели, чтобы Жаннета была «обыкновенным» судмедэкспертом, человеком в халате. Для меня никогда не прописывали юмористические моменты, я их играла. При этом отмечу, что Сельская — серьезный персонаж в работе, у нее не было ни одного прокола. Но в жизни она — интересная, жизнерадостная женщина. Я считаю, что очень правильно раскрыла образ. Если человек, работающий с трупами, и в жизни смурной, то ему пора к психиатру.
Я тогда не думала, что это будет долгий проект. При этом я к каждой роли отношусь как к самой главной в жизни. Многие актеры, ссылаясь на разноплановость работ, отказываются от ролей, которые принесли им народную любовь. Я, наоборот, с радостью соглашалась на съемки в новых сезонах «Мухтара». Я рада, что он сначала проторил тропу, затем дорожку и шоссе от меня до моих зрителей. Очень часто на творческих встречах я слышу, что на фильме выросло не одно поколение, какие-то взрослые повзрослели еще больше.
Совсем недавно на свадьбе крестницы меня спросили: «Скажите, вы такая же хулиганка, как Жаннета Петровна?». Многие зрители говорят, что я будто бы живу с ними. Они просыпаются, завтракают, включают телевизор и смотрят нашего «Мухтара».
Также я знаю девочку, которая, вдохновившись сериалом, выучилась на следователя, а потом подарила мне следовательские погоны. Наш сериал поднял уважение к правоохранительным органам. Я всегда говорю, что не надо всех критиковать и грести под одну гребенку.
Вы играли Сельскую больше 10 лет. Замечали ли в себе качества своей героини? Согласны с тем, что актеров «догоняют» их роли?
Я начала играть Жаннету Петровну в 2002 году, а закончила — в 2018. Конечно, я создавала этот образ. Было бы неправильно говорить, что во мне ничего от него нет. Единственное, я никогда не отождествляю полностью образ с собой. Есть авторское написание, проявление героя в тех или иных ситуациях, а я, как Оксана Сташенко, могла бы поступить по-другому. Приходя на съемочную площадку, я вместе с костюмом надевала на себя Сельскую. Затем вместе с костюмом я ее снимала. У меня больше 110 ролей в кино, я играю в театре, мне некогда жить свою жизнь. Я бы хотела быть собой, поэтому четко разграничиваю себя и своих персонажей.
Как изменился сериал после трагичной смерти Натальи Юнниковой, сыгравшей следователя Василису Михайлову?
Сериал изменился, когда перестали сниматься Алла Ковнир и Александр Носик. Саша был настолько щепетильный: он разбирал все серии от начала и до конца. В каких-то моментах мы отправляли на согласование диалоги в студию: Носик мог найти сценарные ошибки. Он был в тандеме с режиссерами. Когда пришла Наташа, красивая, молоденькая девочка, она сразу попала в готовую группу. Про меня говорили, что я как мамочка: я всегда тепло встречала нового актера, брала под крыло и помогала ему влиться в процесс.
В каких отношениях Вы были с Юнниковой? Чем она Вам запомнилась?
Она была очень отзывчивым, добрым человеком. Я знала ее семью, знала сына, наверное, он сейчас совсем повзрослел. Наташа была хороша во всех отношениях: никогда не держала камень за пазухой, в ней не было подлости, корысти, зависти. Юнникова была компанейской. Она работала с большой самоотдачей, с ней было комфортно.
Часто ли съемочная группа вспоминала о Наталье на площадке?
Вы знаете, мы все дружили, никого не забывали. Вспоминать — значит, сравнивать. А мы никогда никого ни с кем не сравнивали.
В одном интервью Вы сказали, что редко отказываетесь от ролей. Что для Вас, как для актрисы, недопустимо?
Я трижды отказывалась от ненормативной лексики, от исполнения роли о ЛГБТ-сообществах* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Мне поступали предложения от хорошо знакомых режиссеров, я просто говорила, что не совпадаю со съемками по срокам, чтобы не разрушить дружбу. Я — трусиха.
Может ли актер до начала съемок определить, будет ли проект успешным, востребованным?
Нет, иногда мы делаем ставку на какой-то проект, думаем: «Вау!». А потом смотрим в эфире, понимаем, что что-то пошло не так на монтаже. Здесь не угадаешь.
У Вас большая фильмография. Есть ли роль, о которой жалеете?
Нет, таких ролей нет. Есть роль, когда я снималась в обнаженном виде. Моя мама была далеким человеком от мира кино. Когда ей какие-то бабушки на лавочке сказали, что видели меня голой, мама ответила: «Это не она была голой, а ее персонаж. Значит, так было нужно». Считаю, что всему свое время. Режиссер никогда не будет раздевать просто так. Как можно отказаться от роли, своего ребенка? (улыбается).
В актерской сфере не раз отмечали Ваше внешнее сходство с Еленой Яковлевой. Задевают ли Вас подобные сравнения?
Нет, конечно! Особенно часто мне об этом говорили 20 лет назад. Тогда меня могли принять за Лену. Мне это никогда не мешало. Самое главное, когда режиссеры слышали об этом сравнении, то отрицали его. У меня внутреннее составляющее другое, амплуа другое. Видимо, у меня есть своя аура, и люди сначала видят ее.
В начале карьеры Вы снимались за границей. Чем зарубежный подход отличается от нашего?
Я очень рада, что у меня так все начиналось. В 19,5 лет я уже пришла в театр, у меня было все строго по графику. Когда я оказалась за рубежом, мне пригодилась внутренняя дисциплина. Я была для них «своей». Зарубежные специалисты часто говорили, что им сложно работать с русским актером из-за дисциплины, расхлябанности. Они отмечали, что я была гениальна и собрана. Я даже выучила китайский ради роли. Я жила около года там, играла англичанку в Гонконге разных возрастов: от 20 до 86 лет. Могу сказать, что это был один из самых счастливых этапов жизни. Я до сих пор говорю по китайски, хотя уже не так хорошо, как раньше.
Если возвращаться к вашему вопросу, то у них все очень четко. Профсоюзы ни на секунду не дремлют!
Актер Данила Козловский заявил, что российское кино отстает от американского и будет в роли «догоняющего» еще много лет. Согласны ли Вы с мнением коллеги?
Надо послушать американских кинопроизводителей. Они скажут, что им никогда не снять то, что снимают русские! Да, можно снять со спецэффектами, но собрать историю, собрать артистов, которые могут органично существовать в истории, могут далеко не все. И то фильм будет долго сниматься: нужны репетиции, перезагрузки для артистов.
Известный пример — Робер Де Ниро, который раз в несколько лет идет в актерскую школу на первый курс и проходит все заново. Никто никогда не переплюнет наших актеров. Те, кто говорит, что российское кино всегда будет догонять, выросли на парафиновом, на полиэтиленовом, на пустышном американском кино. У них есть культ всего американского. Возможно, ребенок рос и не понимал, насколько пирожок, испеченный в русской печи бабушкой, отличается от пирожка Макдональдса.
Крайне трудно вспомнить какой-то их шедевр типа «Магнолии» 90-х годов. Да, у них есть цвет, техника, но ведь уже даже «Титаник» не считается гениальным фильмом. Он красивый, про любовь, но вся история просчитана как по секундомеру. Внутри фильма нет «здесь и сейчас» возникшего между артистами.
Мы отличаемся от иностранцев духовно и душевно. Они не то, что догнать нас не могут. Они не могут нас раскусить и понять!
Какие фильмы Вы сами смотрите? Что из новинок российского проката Вас зацепило?
Ой, из российского проката ничего не цепляет. В последний раз впечатлил «Салют-7». Мне нравится якутское кино.
Разочарована тем, что люди выключили мозги и не создают интересных сценариев, основанных на жизни, которые можно было бы показать зрителям. Они берут отснятое и переснимают, и результат хуже оригинала. Вы не можете придумать что-то новое?
У меня есть два короткометражных фильма — две абсолютно новые истории. Также готовлю полный метр! Всех приглашаю 17 декабря в кинотеатр «Октябрь»! Будет премьера предновогоднего фильма «Новогоднее чудо». Это лирическая, музыкальная комедийная лента со звездами. Я выступаю как автор и режиссер. Когда я читала актерам сценарий, у них горели глаза.
Многие актеры открыто говорят, что современное кино является продюсерским, что многое решает медийность. Было ли такое, что Вас несправедливо лишали роли?
Да, кино абсолютно продюсерское. Помимо медийности, есть фактор «нравится — не нравится». Какому-то продюсеру нравится не женщина с рыжими волосами, а блондинка или брюнетка. Он, зная сценарий, будет искать актрис, соответствующих его вкусу. И это нормально, нет ничего несправедливого! Считаю, все, что с нами происходит — справедливо! Надо все принимать, работать над собой, извлекать уроки.
Наверняка, меня лишали роли раза 3-4. Но я всегда искренне радовалась за девчонок, поздравляла их с новым проектом!
Вы рассказывали, что мечтали сняться лысой, но продюсеры не одобрили затею. Есть ли еще профессиональные мечты, которые так и не осуществились?
Они не то, что не одобрили затею. Просто не было ролей, которые оправдали бы это.
Я мечтаю только об одном — переходить из кадра в кадр. Но есть объективные моменты, связанные с жизнью страны. Я, как дочь своего народа, переживаю все вместе с Россией. Если происходящее влияет на наличие ролей, то ничего страшного, все преодолимо! Помимо своего «Я», есть огромное «Мы». Мама всегда говорила: «Мы строили свою страну». Я выросла на правиле, что один человек ничего не может достичь.
Не так давно состоялся Ваш дебют в роли режиссера. В одном интервью Вы рассказывали, что кинопроизводство стоит дорого. С какими еще трудностями столкнулись?
Если у тебя хорошо подготовлен проект, если, грубо говоря, не пришел ураган, когда нужно снимать солнечный день, если нет непредвиденных обстоятельств, то каждый этап кинопроизводства будет трудным из-за твоей ответственности перед зрителем. Важно знать, чего ты хочешь. Нельзя расхолаживаться. Надо находить решение любых вопросов. Важно, чтобы вся команда была нацелена на результат, а не на утверждение своего «Я». Каждый, кто приходит снимать или сниматься в кино, знает этот посыл. У нас один раз была переработка на 20 минут, но все сказали: «Ксюш, забудь! Сейчас все доделаем!». Меня окружают единомышленники, которые, как и я, ждали полный метр.
Помимо съемок в кино, Вы играете на театральной сцене. Что Вам ближе: кино или театр?
Это два разных искусства! Я не могу выделить что-то одно. Единственное, отмечу: если у актера есть пауза в кино, то обязательно нужно идти на сцену. Артисту нельзя находиться без тренировок, без существования в профессии. Это как танцоры балета: даже если у них нет спектакля, они все равно по 6 часов в день стоят у станка.
В июне 2024 года у «Современника», Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка сменились художественные руководители. Как оцениваете кадровые перестановки?
Плохо оцениваю все кадровые перестановки. Я не понимаю, как один человек может быть художественным руководителем в двух театрах. В моем окружении никто не хочет это обсуждать! Между нами это табу. Все говорят об этом с грустным голосом и поникшей головой.
Какие новшества Константин Богомолов, Евгений Герасимов и Владимир Машков могут привнести в театр?
Я никогда не пойду в театр, которым управляет Богомолов.
С Евгением Герасимовым мы дружим. Он очень хорошо знает актерскую структуру. В театре, который он возглавит, мне кажется, будет наш, русский театр.
Я не знаю, какой руководитель Владимир Машков. Он — прекрасный артист, любимец миллионов. Но я с ним лично незнакома.
Ваша дружба с Эммануилом и Ириной Виторганами — яркий пример того, что хорошие отношения между актерами существуют. С чего началась дружба? Как часто Вы видитесь?
Видимся так часто, как позволяет занятость. Сразу бежим друг к другу, когда есть возможность. Наша дружба началась очень давно. У нас произошла семейная любовь с первого взгляда. Мой муж Влад говорит, что у нас с Ирочкой похож ум: очень быстро работает, как компьютер. Она — гениальный организатор. Я не знаю ни одной такой женщины. Ира несет культ супруга, свою любовь, поет ему гимны. Жены должны быть такими! А как она умеет дружить?! Говорят, что много друзей не бывает, а у нее бывает! Стоит ей сделать вздох, сразу звонят 800 человек, предлагают ей помощь. Она также сама бросается на помощь. У меня не было ни одной дружеской встречи, чтобы она не отвела меня в сторону и не спросила, какая помощь мне нужна. Это дружба, подаренная небесами. Я очень занята, из-за этого у меня небольшой круг друзей. У меня много приятелей, коллег, которых я очень-очень люблю, но друзей, ставших родными по крови, — единицы. Самое главное, что часть дружбы осталась с детства, а другая часть — приобретенная в зрелые годы, когда ты уже знаешь, что такое любовь, дружба.
Вы уже несколько лет счастливы в браке с мужчиной, который на 9 лет младше. Как разница в возрасте сказывается на отношениях?
Никак не сказывается, мы не чувствуем эту разницу в возрасте. Нам никто ее не дает.
В одном интервью Вы сказали, что для Вас было критично, если мужчина «даже на день младше». Почему Ваше мнение изменилось? Чем супруг покорил Вас?
Дело в том, что у нас начались отношения через дружбу, тут не было каких-то покорений. Сначала мы поняли, что невероятно интересны друг другу в профессиональном плане. Потом осознали, что можем дружить, а потом из всего этого появилась искра.
Легко ли мужу Вас удивить? Какой подарок от него стал самым запоминающимся?
Все подарки очень неожиданные! Мы никогда не готовимся к каким-то датам, потому что до них можно не дожить! Нужно дарить тогда, когда ты хочешь. Он всегда меня удивляет. Я забываю дарить подарки, а он как-то так устроен, что всегда все помнит. И 5 числа каждого месяца мне звонит и говорит: «А какой сегодня день?». Потому что каждое 5 число мы отмечаем нашу дату. 5 июля 2024 года мы отметили 14 лет и 5 месяцев совместной жизни!
Несколько лет назад Вы прошли процедуру безоперационного лифтинга кожи. Как еще поддерживаете молодость и красоту?
Почему без операционного? У меня есть на подбородочке отметочка, но ее никто не видит. Мой врач — настоящий профессионал. Евгений Макаров — светило! Я никогда ничего не делала с губами, глазами, лбом. У меня только с шеей был момент, потому что надо было убрать наследственную историю.
Пользуюсь только кремом. Раз в полгода прихожу к Евгению Владимировичу на мезотерапию, иногда он ставит гиалуронку, витаминные уколы. У него есть книга, где записано, что мы с ним делали в прошлые разы.
Многие актёры в погоне за молодостью посещают пластического хирурга. А как Вы к этому относитесь?
Раньше я не предполагала, что пойду к врачу. Если бы у меня шейка так себя не повела, то я бы и не пошла
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть — чувство, присущее всем россиянам. Мы все страстные! Самое главное — вовремя ее приручить. Тогда человек будет ярким, эмоциональным и в то же время не дураком!
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