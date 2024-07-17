«Мне некогда жить свою жизнь»: Оксана Сташенко о съемках в кино, пластике и сходстве с Яковлевой

В фильмографии Оксаны Сташенко более 110 проектов. За годы карьеры она работала не только с российскими, но и с зарубежными режиссерами. Однако наибольшую известность актриса получила благодаря сериалу «Возвращение Мухтара», повтор серий которого идет в эфире НТВ. На протяжении 16 лет Оксана играла судмедэксперта Сельскую Жаннету Петровну. Ее героиня — яркая, жизнерадостная женщина, способная на взбалмошные поступки в жизни. При этом Сельская — настоящий профессионал, который не раз помогал раскрывать преступления. Сташенко удалось создать образ, получивший народную любовь и вдохновивший молодое поколение на работу в правоохранительных органах.

На сегодняшний день Оксана по-прежнему снимается в кино, играет на театральной сцене и пробует силы в режиссуре. Сташенко сняла два короткометражных фильма, а в декабре 2024 года представит полный метр «Новогоднее чудо» со звездным актерским составом.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Оксана вспомнила о съемках с Натальей Юнниковой, рассказала про пластическую операцию и оценила состояние российского кино.

Первые серии «Возвращения Мухтара» вышли на НТВ в 2004 году, и сериал до сих пор не утратил популярности. Как считаете, в чем успех проекта, на котором выросло не одно поколение?

Успех проекта в том, что там есть собака, которая понимает человеческий язык не в качестве команд. Как мне кажется, дети именно это и считывают. Проект был рассчитан на подростковую аудиторию, а подростки «подсадили» на него бабушек и дедушек. Второй элемент успеха, которого сейчас нет ни в одном сериале про профессию, — человеческие отношения между героями. Когда я пришла на съемки первой сцены, я думала, что мне нечего играть. А мне режиссер сказал, что я могу придумывать, импровизировать, чтобы было интересно. По сюжету, моя героиня больше всего взаимодействовала с криминалистом, которого изначально играл Александр Коршунов. Между ними была симпатия, и зритель следил за развитием их отношений. Даже когда сменился актер, публика все равно ждала свадьбу наших героев, которая произошла в седьмом сезоне.

Помните ли Вы, как попали в проект? Могли ли Вы тогда представить, что сериал станет частью Вашей жизни на много лет?

За 3 дня до начала съемок мне позвонили Рауф Кубаев и Александр Полынников, с которыми мы уже работали. Изначально на роль Жаннеты Петровны была утверждена другая актриса, но они всех убеждали, что ее должна сыграть я. Кубаев и Полынников не хотели, чтобы Жаннета была «обыкновенным» судмедэкспертом, человеком в халате. Для меня никогда не прописывали юмористические моменты, я их играла. При этом отмечу, что Сельская — серьезный персонаж в работе, у нее не было ни одного прокола. Но в жизни она — интересная, жизнерадостная женщина. Я считаю, что очень правильно раскрыла образ. Если человек, работающий с трупами, и в жизни смурной, то ему пора к психиатру.

Я тогда не думала, что это будет долгий проект. При этом я к каждой роли отношусь как к самой главной в жизни. Многие актеры, ссылаясь на разноплановость работ, отказываются от ролей, которые принесли им народную любовь. Я, наоборот, с радостью соглашалась на съемки в новых сезонах «Мухтара». Я рада, что он сначала проторил тропу, затем дорожку и шоссе от меня до моих зрителей. Очень часто на творческих встречах я слышу, что на фильме выросло не одно поколение, какие-то взрослые повзрослели еще больше.

Совсем недавно на свадьбе крестницы меня спросили: «Скажите, вы такая же хулиганка, как Жаннета Петровна?». Многие зрители говорят, что я будто бы живу с ними. Они просыпаются, завтракают, включают телевизор и смотрят нашего «Мухтара».

Также я знаю девочку, которая, вдохновившись сериалом, выучилась на следователя, а потом подарила мне следовательские погоны. Наш сериал поднял уважение к правоохранительным органам. Я всегда говорю, что не надо всех критиковать и грести под одну гребенку.

Вы играли Сельскую больше 10 лет. Замечали ли в себе качества своей героини? Согласны с тем, что актеров «догоняют» их роли?

Я начала играть Жаннету Петровну в 2002 году, а закончила — в 2018. Конечно, я создавала этот образ. Было бы неправильно говорить, что во мне ничего от него нет. Единственное, я никогда не отождествляю полностью образ с собой. Есть авторское написание, проявление героя в тех или иных ситуациях, а я, как Оксана Сташенко, могла бы поступить по-другому. Приходя на съемочную площадку, я вместе с костюмом надевала на себя Сельскую. Затем вместе с костюмом я ее снимала. У меня больше 110 ролей в кино, я играю в театре, мне некогда жить свою жизнь. Я бы хотела быть собой, поэтому четко разграничиваю себя и своих персонажей.

Как изменился сериал после трагичной смерти Натальи Юнниковой, сыгравшей следователя Василису Михайлову?

Сериал изменился, когда перестали сниматься Алла Ковнир и Александр Носик. Саша был настолько щепетильный: он разбирал все серии от начала и до конца. В каких-то моментах мы отправляли на согласование диалоги в студию: Носик мог найти сценарные ошибки. Он был в тандеме с режиссерами. Когда пришла Наташа, красивая, молоденькая девочка, она сразу попала в готовую группу. Про меня говорили, что я как мамочка: я всегда тепло встречала нового актера, брала под крыло и помогала ему влиться в процесс.

В каких отношениях Вы были с Юнниковой? Чем она Вам запомнилась?

Она была очень отзывчивым, добрым человеком. Я знала ее семью, знала сына, наверное, он сейчас совсем повзрослел. Наташа была хороша во всех отношениях: никогда не держала камень за пазухой, в ней не было подлости, корысти, зависти. Юнникова была компанейской. Она работала с большой самоотдачей, с ней было комфортно.

Часто ли съемочная группа вспоминала о Наталье на площадке?

Вы знаете, мы все дружили, никого не забывали. Вспоминать — значит, сравнивать. А мы никогда никого ни с кем не сравнивали.