«Четыре поколения в одном кадре»: Ксения Бородина собрала родных на семейном празднике

В семье телеведущей Ксении Бородиной состоялся праздник. Бабушка знаменитости Галина отметила день рождения, ей исполнилось 87 лет. По этому поводу телеведущая устроила домашний праздник. Об этом сообщает The Voice.

Ксения Бородина часто видится с бабушкой, которую очень любит. По случаю ее дня рождения телеведущая решила собрать родных. Она поделилась кадрами праздничного дня в соцсети.

Телеведущая забрала бабушку из дома. Именинница пошутила, что не помнит своего возраста, и считает, что ей до сих пор 67 лет.

«Слушай, можешь смело говорить в поликлинике, что тебе 67, и тебе поверят. И губы-то накрасила красным. Именинница едет наша!» — сказала Ксения Бородина.

Дома у телеведущей бабушка получила цветы от правнучек, Маруси и Теоны. Именинница предстала на празднике в клетчатой рубашке. Бабушка Ксении Бородиной сидела за столом, подпевая звучащей на заднем плане советской музыке.

Телеведущая поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена вместе с бабушкой, мамой и дочерьми.

«Четыре поколения в одном кадре. С днем рождения, моя сладкая, добрая, самая любимая баба Галюша!» — подписала снимок Ксения Бородина.

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