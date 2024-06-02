Четыре года назад пережила трагедию: россиянка, чей муж погиб из-за сухого льда, вышла замуж на Мальдивах

Екатерина Диденко, известная подписчикам как «аптечный Ревизорро», четыре года назад потеряла мужа. Он погиб из-за сухого льда на дне рождения. Спустя время россиянка оплакала потерю и начала новую жизнь. Она сообщила, что накануне, 1 июня, вышла замуж на Мальдивах.

Екатерина поделилась радостным событием в социальных сетях. Там же она четыре года назад рассказала о смерти первого супруга.

Диденко отмечала свой день рождения в бане. Ее муж в качестве подарка принес туда 25 килограммов льда и высыпал их в бассейн. Через некоторое три участника вечеринки скончались от удушья, в том числе супруг Екатерины.

Тогда же Диденко сообщила о горе, а теперь не стала скрывать и свою радость по поводу свадьбы с новым возлюбленным. После возвращения с Мальдив пара намерена узаконить своих отношения в ЗАГСе.

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