«Честно отжимался 100 дней»: в Сети усомнились в подлинности фотографий Рената Агзамова после челленджа

Известный кондитер и телеведущий Ренат Агзамов принял участие в трехмесячном спортивном челлендже, в течение которого он должен был ежедневно отжиматься. В своем личном блоге 44-летний шоумен поделился результатами.

Агзамов опубликовал в соцсети снимки, на которых он выглядит подтянутым и в хорошей физической форме.

«Честно отжимался 100 дней в разных уголках планеты! В итоге суммарно за эти 100 дней я отжался 10 000 раз. Я молодец! Можете меня поздравить», — подписал Ренат новый пост.

Фотографии вызвали отклик у подписчиков. Многие пользователи Сети восхитились трансформацией кондитера. Однако нашлись и те, кто не поверил ведущему шоу «Битва шефов».

Некоторые отметили, что достичь таких результатов без дополнительных тренировок или использования ИИ невозможно. Сомневающиеся комментаторы потребовали показать больше доказательств — фото или видео процесса.

Ранее мы писали, как актер Максим Виторган в своем личном блоге в соцсети заявил, что его лицо убрали с помощью ИИ в российском сериале.