«Честно и комфортно»: Павел Деревянко заявил, что никогда не был женат на матери своих детей

Павел Деревянко считается одним из самых востребованных актеров. Мужчина с легкостью перевоплощается в новые роли и показывает себя в необычных амплуа. Только вот в личной жизни знаменитости не все так гладко, и речь сейчас идет про отношения с Дарьей Мясищевой. В новом интервью для издания «7Дней.ru» Павел рассказал, что на самом деле происходит между ним и его избранницей.

Деревянко признался: когда-то между ним и Дарьей была любовь, вот почему они стали счастливыми родителями двух детей. Однако удержать чувства им не удалось, поэтому между ними сейчас только дружеские отношения.

«Мы никогда не были женаты. Мы вместе воспитываем двух дочерей. Мы настоящая семья, только не спим вместе», — высказался Павел.

По словам актера, такая форма общения является комфортной и для него, и для Дарьи. Сейчас каждый из них строит свою жизнь и пытается обрести личное счастье с другими людьми.

«Это честно и всем комфортно, но это не мешает нам оставаться, повторюсь, семьей», — резюмировал мужчина.

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