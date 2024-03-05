«Честно»: 54-летний Стас Михайлов заявил о желании снова стать отцом

54-летний певец Стас Михайлов заявил, что хочет еще детей. У популярного артиста есть шестеро наследников, но он задумывается о новых. Своими мыслями о жизни он поделился с Kp.ru.

Напомним, что у исполнителя есть Никита и Дарья от прошлых браков, Иванна и Мария – общие дети с нынешней женой и Андрей с Евой, которые родились в предыдущем браке его супруги.

«Я понимаю, что ради вот этих чудиков я должен жить. Я должен им показать, что я так живу, не играю, а живу. И это правда», – поделился Михайлов.

По признанию мужчины, он бы хотел завести еще детей, причем естественным путем. Но сделать это будет уже не так просто.

«Я хотел бы. Честно хотел. Но я понимаю еще потенциал женщины, они немножко по-другому к этому относятся, потому что боятся тут растянуться, там растянуться», – объяснил артист.

Но от услуг суррогатной матери певец поспешил отказаться. Он заявил, что его жизнь обстоит иначе.

«Надо по-настоящему», – признался Михайлов.

Певец также рассказал о жизни своих детей. Он отметил, что не вмешивается и не собирается делать из них «людей сцены» или «гениев». Но звездный папа всегда готов помочь наследникам, если им это потребуется.

«Иванна рисует хорошо, Машка танцует и ей это нравится. Пускай танцует. Я не лезу, не мешаю», – добавил Стас.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов рассказал о покупке элитной недвижимости в Подмосковье. Он приобрел особняк без ипотеки, чем похвастался в эфире популярного шоу.