«Честь, совесть, ум. Горжусь»: Артур Смольянинов* восхитился Лией Ахеджаковой, поддержавшей Украину

Уехавший из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) восхитился Лией Ахеджаковой. В личном блоге артист поделился кадрами с коллегой и заявил, что гордится быть ее современником.

На опубликованных фото Артур Смольянинов* позировал в обнимку с Лией Ахеджаковой. Судя по всему, снимки были сделаны за кулисами после очередного спектакля. Артисты улыбались и выглядели счастливыми. Актер признался, что его восхищает звезда фильма «Служебный роман».

«Честь, Совесть, Ум, Талант и Красота. Это все — она!!! Женщина, которая не врет! Горжусь быть ее современником», — высказался Артур Смольянинов*.

Напомним, в 2022 году артист уехал из России. Артур Смольянинов* не поддержал страну в трудное время, на него было заведено административное дело о «дискредитации армии». В 2023 году глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера из-за антироссийских высказываний.

Лия Ахеджакова также не поддержала Россию, а в 2023 году московский театр «Современник» убрал из своего репертуара последний спектакль «Игра в джин» с участием актрисы из-за ее гражданской позиции. 5 апреля 2023 года звезда «Служебного романа» уволилась по собственному желанию из театра, в котором служила более 40 лет. В 2024 году артистка попала в скандал, когда после спектакля в США произнесла лозунг в поддержку Украины.

Ранее Виталий Бородин призвал лишить Лию Ахеджакову гражданства РФ: «Мы же понимаем, что эти люди своими действиями совершают предательство».

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга