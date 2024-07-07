«Честь и достоинство стоят 50 тысяч»: Катя Гордон ответила на обвинения Ксении Собчак в пиаре на разводе Алсу

В последнее время внимание публики приковано к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Предполагаемой «разлучницей» супругов назвали Анастасию Решетову, которую психолог Вероника Степанова публично обвинила в эскорте. Тогда модель подала на нее в суд, а сама психолог наняла в качестве адвоката Катю Гордон. В личном блоге юрист ответила на обвинения телеведущей Ксении Собчак в пиаре на разводе артистки.

Недавно Ксения Собчак решила прокомментировать скандал вокруг развода Алсу. Журналистка обвинила Катю Гордон, представляющую в суде интересы Вероники Степановой, в пиаре.

«Ну как бы Катя Гордон настолько „хороший“ адвокат, что с такими адвокатами прокуроры уже не нужны», — заявила Ксения Собчак.

Юрист не стала молчать и резко ответила на высказывание телеведущей. Катя Гордон жестко прошлась по Ксении Собчак, обвинив ее в некомпетентности.

«Прокурор тут, Ксения, ни при чем. Заявление написано в МВД. Вы хотели стать Президентом — хорошо бы было разобраться в правоохранительных и надзорных органах РФ», — отметила адвокат.

Катя Гордон также напомнила о помощнике Ксении Собчак, который сейчас сидит в тюрьме. Юрист упрекнула журналистку в том, что она не «могла помочь с адвокатом своему сотруднику Суханову, который получил 7,5 лет», и добавила, что телеведущей «не оказалось в материалах уголовного дела, как и на ключевых заседаниях», где была необходима ее поддержка.

В заключение адвокат резко высказалась о чести и достоинстве Ксении Собчак, «оценив» их в 50 тыс. рублей.

«Помнится, у Вас когда-то тоже был иск о чести и достоинстве, которую Вы у себя обнаружили… Во сколько их оценил суд? В 50 тыс. рублей? Так что, как обычно, Ксения, одно высказывание — три ошибки», — подчеркнула Катя Гордон.

Ранее сообщалось о том, что Катя Гордон и ее бывший муж Сергей Жорин встретятся в суде в качестве адвокатов Вероники Степановой и Анастасии Решетовой.