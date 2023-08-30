Чернышев не просто так избегает встречи с детьми Заворотнюк: правда вскрылась на юбилее тещи

В Сети появилась информация о возможных проблемах в отношениях Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. А недавно фигурист только подогрел эти слухи, проигнорировав юбилей тещи Валентины Борисовны. Об этом сообщает POPCAKE.

На днях матери звезды «Моей прекрасной няни» исполнилось 80 лет. Однако ее зять решил пропустить праздничное мероприятие. К тому же он не появился на вручении дипломов МГИМО у его пасынка Майкла.

Предположительно, конфликт с Валентиной Борисовной – продолжение ссоры Чернышева с детьми Заворотнюк. Так, еще несколько лет назад поклонники знаменитой пары посчитали, что спортсмен сильно разругался с Майклом и Анной.

«Говорят, что он принципиально игнорирует те события, на которые ходят старшие дети Анастасии. По слухам, в семье все не так хорошо. И даже болезнь близкого человека никак их не сплотила», – передает источник.

При этом Петр Чернышев предпочитает никак не комментировать личную жизнь и старательно избегает общения с корреспондентами.

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