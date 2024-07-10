НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 июля 2024, 22:59
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Черные волосы, «рваная» челка: Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической

46-летняя певица Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической.
Черные волосы, «рваная» челка: Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической

© Starface.ru

46-летняя певица Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической. Артистка посетила V семейный форум Леонида Агутина.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях артистки.

Гурцкая написала: «Сегодня я в солнечном городе Сочи». На первых снимках певица была в привычном образе: с прямыми волосами и натуральным цветом.

Спустя несколько часов Гурцкая дала интервью на фоне баннера форума в Красной поляне и была с черным цветом волос и обновленной прической. У певицы появилась короткая «рваная» челка.

Диана Гурцкая

Диана Гурцкая

© Скриншот видео со страницы Дианы Гурцкая в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вечером 9 июля сообщалось о том, что квартиру певицы в центре Москвы обстрелял житель соседнего дома. Говорилось, будто артистка подала заявление в полицию.

На следующий день Гурцкая заявила, что «в Москве не стреляют». Она опровергла «обстрел» квартиры и поблагодарила всех, кто волновался за нее.

Однако позже сообщалось, что стрелком оказался бывший преподаватель университета. Он стрелял наобум с помощью пневматической рогатки.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
певица
диана гурцкая
прическа