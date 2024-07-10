Черные волосы, «рваная» челка: Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической
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46-летняя певица Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической. Артистка посетила V семейный форум Леонида Агутина.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях артистки.
Гурцкая написала: «Сегодня я в солнечном городе Сочи». На первых снимках певица была в привычном образе: с прямыми волосами и натуральным цветом.
Спустя несколько часов Гурцкая дала интервью на фоне баннера форума в Красной поляне и была с черным цветом волос и обновленной прической. У певицы появилась короткая «рваная» челка.
Вечером 9 июля сообщалось о том, что квартиру певицы в центре Москвы обстрелял житель соседнего дома. Говорилось, будто артистка подала заявление в полицию.
На следующий день Гурцкая заявила, что «в Москве не стреляют». Она опровергла «обстрел» квартиры и поблагодарила всех, кто волновался за нее.
Однако позже сообщалось, что стрелком оказался бывший преподаватель университета. Он стрелял наобум с помощью пневматической рогатки.