Черные волосы, «рваная» челка: Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической

46-летняя певица Диана Гурцкая появилась на форуме в Сочи с новой прической. Артистка посетила V семейный форум Леонида Агутина.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях артистки.

Гурцкая написала: «Сегодня я в солнечном городе Сочи». На первых снимках певица была в привычном образе: с прямыми волосами и натуральным цветом.

Спустя несколько часов Гурцкая дала интервью на фоне баннера форума в Красной поляне и была с черным цветом волос и обновленной прической. У певицы появилась короткая «рваная» челка.