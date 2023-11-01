Черные одеяния и рога: Кристина Орбакайте отпраздновала Хэллоуин с мужем и дочерью

Популярная исполнительница и дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте отпраздновала Хэллоуин со своей семьей. Артистка показала кадры с вечеринки, на которой была с мужем Михаилом Земцовым и 11-летней дочерью Клавдией. Об этом сообщает Газета.Ru.

Многие поклонники заметили, что последний год Орбакайте все реже стала выходить в свет. Она не комментирует слухи, которые ходят вокруг ее семьи, но иногда радует фанатов семейными кадрами. В этот раз она опубликовала пост в честь Хэллоуина, но предусмотрительно закрыла возможность комментировать для всех пользователей Сети, чтобы не нарваться на негатив.

«Вечеринка Хэллоуина-2023», — написала звезда, позируя в черном одеянии. А на ее дочери были красные рожки.

Напомним, что певица счастлива в браке с бизнесменом уже 18 лет. Они поженились в Майами. Кристина объясняла это тем, что возникли сложности с документами и бумагами для разрешения свадьбы с иностранцем. Для девушки это было слишком долгим занятием, поэтому она вышла замуж за границей.

Орбакайте часто показывает в соцсетях их общую с Земцовым дочь Клавдию. Реже у нее в профиле появляются другие дети – первенец Никита, которому сейчас 32 года и 25-летний сын Дени, рожденные от разных мужчин.

Ранее мы писали о том, как невестка Кристины Орбакайте устроила пьяные танцы на столе. Супруга певца Никиты Преснякова Алена Краснова продолжает наслаждаться жизнью в США, куда перебралась перед Новым годом вслед за мужем. Поклонники уже неоднократно удивлялись ее поведению, и недавно она вновь шокировала публику пьяными танцами на столе в одном из заведений Америки.