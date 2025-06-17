Черное платье и серьги с жемчугом: как сейчас выглядит 42-летняя Алина Кабаева

42-летняя гимнастка Алина Кабаева снялась в черном платье и серьгах с жемчугом. Она появилась в элегантном образе на втором этапе «Кубка сильнейших» в своей академии «Небесная грация». Фото с мероприятия были опубликованы в Telegram-канале академии.

Кабаева выбрала стильное черное макси-платье с коротким рукавом, которое дополнила жемчужными серьгами и кольцом. Бывшая гимнастка позировала с распущенными волосами и эффектным макияжем: угольно-черными стрелками, румянами и нюдовой матовой помадой.

Напомним, что в феврале Кабаева публично поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной России. Сергаева, которая 17 лет работала старшим тренером сборной по групповым упражнениям, ранее сотрудничала с академией «Небесная грация».

Алина Кабаева начала заниматься художественной гимнастикой в 11 лет под руководством Ирины Винер. Уже в 15 лет она стала чемпионкой Европы, а затем еще четыре раза завоевывала титул абсолютной чемпионки Европы. В 1999 году гимнастка победила на чемпионате мира, а в 2004 году принесла России золото Олимпиады в Афинах. В 2007 году Кабаева завершила спортивную карьеру.

Ранее мы писали о том, что Алина Кабаева ответила на вопрос об участии российских спортсменов на Олимпиаде.