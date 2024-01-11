Черная полоса: Анна Седокова пожаловалась на трудности после отъезда из России

Певица Анна Седокова нашла нужным пожаловаться на черную полосу в жизни. Артистка поделилась своими трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться в новом году. Об этом пишет издание «ДНИ.РУ» со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Для многих артистов российского шоу-бизнеса прошедший год стал настоящим испытанием. После тяжелых трудовых будней знаменитости отправились на отдых, чтобы подзарядиться солнечной энергией. Тем не менее, новый год принес неожиданные трудности для нескольких из них. Например, Лера Кудрявцева решила встретить новогодние праздники в Дубае, но во время отдыха узнала, что в ее московской квартире прорвало трубу. Анна Седокова также столкнулась с неожиданными сюрпризами в этом году.

Звезда решила отдохнуть и восстановить силы, отправившись в путешествие по США. Сначала она направилась в Майами, чтобы провести время с супругом, Янисом Тиммой. Однако плохая погода в этом городе на юго-востоке Флориды подкосила здоровье певицы, и она тяжело заболела. Похоже, что для Анны Седоковой началась черная полоса в жизни.

Болезнь можно было избежать, если бы у звезды были теплые вещи, которые, к слову, она даже взяла с собой. Однако в Лос-Анджелесе потеряли один из ее чемоданов.

Анна призналась, что в этот раз решила провести отпуск не по плану. Она просто приобрела билет в одну сторону и решила довериться судьбе, следуя ее знакам и наблюдая, куда приведет ее жизненный путь.

«Я впервые в жизни две недели своего отпуска решила ничего не планировать, просто слышать знаки судьбы», – поделилась певица.

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