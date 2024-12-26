НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 декабря 2024, 15:32
1 мин.

«Черная пантера»: Ирина Хакамада показала редкое фото с особенной дочерью

Ирина Хакамада показала 27-летнюю особенную дочь Марию в образе черной пантеры.
«Черная пантера»: Ирина Хакамада показала редкое фото с особенной дочерью

© Starface.ru

Экс-политик и лайф-коуч Ирина Хакамада рассказала о новом увлечении особенной дочери Марии Сиротинской. В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой девушка в черной кружевной маске сидит у елки в «образе пантеры».

«Маша — черная пантера. Готова к празднованию Нового года в кинолаборатории, где учится быть киноактрисой», — рассказала экс-политик.

Ранее Мария, родившаяся с синдромом Дауна, работала в единственном в России инклюзивном агентстве, однако недавно оно закрылось.

«Черная пантера»: Ирина Хакамада показала редкое фото с особенной дочерью

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что долгое время Хакамада скрывала особенную дочь. Позже она заявила, что таким образом хотела оградить наследницу от лишнего внимания общественности.

Ранее Ирина Хакамада рассказала о смерти мужа Владимира Сиротинского в 2021 году. Долго она горевать не стала и уже через три дня после его смерти вернулась к работе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ирина Хакамада
новости шоу-бизнеса
дети
синдром Дауна