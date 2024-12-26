«Черная пантера»: Ирина Хакамада показала редкое фото с особенной дочерью

Экс-политик и лайф-коуч Ирина Хакамада рассказала о новом увлечении особенной дочери Марии Сиротинской. В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой девушка в черной кружевной маске сидит у елки в «образе пантеры».

«Маша — черная пантера. Готова к празднованию Нового года в кинолаборатории, где учится быть киноактрисой», — рассказала экс-политик.

Ранее Мария, родившаяся с синдромом Дауна, работала в единственном в России инклюзивном агентстве, однако недавно оно закрылось.