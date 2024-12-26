«Черная пантера»: Ирина Хакамада показала редкое фото с особенной дочерью
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Экс-политик и лайф-коуч Ирина Хакамада рассказала о новом увлечении особенной дочери Марии Сиротинской. В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой девушка в черной кружевной маске сидит у елки в «образе пантеры».
«Маша — черная пантера. Готова к празднованию Нового года в кинолаборатории, где учится быть киноактрисой», — рассказала экс-политик.
Ранее Мария, родившаяся с синдромом Дауна, работала в единственном в России инклюзивном агентстве, однако недавно оно закрылось.
Отметим, что долгое время Хакамада скрывала особенную дочь. Позже она заявила, что таким образом хотела оградить наследницу от лишнего внимания общественности.
Ранее Ирина Хакамада рассказала о смерти мужа Владимира Сиротинского в 2021 году. Долго она горевать не стала и уже через три дня после его смерти вернулась к работе.