Черная машина: на подмосковном участке Макаревича* заметили активность

Соседи Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) рассказали о черной машине, которая приезжает к его дому. Об этом сообщает «Абзац».

Журналисты приехали к загородному дому Андрея Макаревича*, расположенному в элитном поселке под Москвой. Им удалось поговорить с соседями, которые рассказали, что к заброшенному жилью музыканта до сих пор регулярно приезжает некая черная машина.

«Каждый день они ездят. Особенно я не наблюдаю, они в сад не въезжают. Ждали у выхода», — рассказала одна из соседок.

При этом хозяина на участке не видели уже несколько лет — за забором видно, что участок запущен, а над входом в дом висит грязная игрушка.

Соседи добавили, что до отъезда Макаревича* из России он не общался с ними, а некоторые даже не знали о соседстве с музыкантом.

«Он всегда заезжал на машине. Ни с кем не здоровался, ни с кем не разговаривал», — рассказали очевидцы.

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин призвал лишить Андрея Макаревича* званий.

*Признан иноагентом на территории РФ.