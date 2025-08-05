«Бездарная личность. Он никому не интересен»: Виталий Бородин призвал лишить Андрея Макаревича* званий

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко высказался об Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ). В беседе с NEWS.ru политик назвал уехавшего из России певца «сбитым летчиком» и призвал лишить его всех званий.

Виталий Бородин убежден: представители современного поколения даже не знают лидера рок-группы «Машина времени». Глава ФПБК сравнил сбежавшего из РФ Андрея Макаревича* со Светланой Лободой и отметил, что уже давно потерял авторитет в глазах публики. Политический деятель также призвал лишить музыканта, возомнившего себя «заслуженным артистом», всех званий.

«Я считаю, что Макаревич* — бездарная личность, к его мнению никто не прислушивается. Кто слушает песни Макаревича*? Он никому не интересен. Выйдите на улицу, спросите у подрастающего поколения, кто такой Макаревич*, — да никто его не знает. Проведите опрос молодежи 20—30 лет, его все забыли. А он, сбежав из России, позиционирует себя как какой-то заслуженный артист, эксперт. Он не эксперт в области культуры, его нужно лишить всех званий и регалий. Он сбитый летчик, как Лобода», — высказался Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Андрей Макаревич* эмигрировал из России в Израиль в 2022 году и неоднократно критиковал соотечественников. Так, недавно артист заверил, что не даст концерт в стране и не хочет видеть россиян: «И я поеду для них петь? Да ни в жизни».

Ранее Виталий Бородин призвал лишить Андрея Макаревича* гражданства РФ, оскорбившего Александру Пахмутову. Певец заявлял, что за последние годы композитор не написала ни одной нормальной песни, а ее уважают исключительно из-за хитов, звучавших в советское время: «Надежда», «Беловежская пуща», «Старый клен» и других.

*признан иноагентом на территории РФ