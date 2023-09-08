«Подлец»: Иван Охлобыстин ответил Семену Слепакову* на оскорбительную песню

Актер Иван Охлобыстин высказался о юмористе Семене Слепакове* (Признан иноагентом на территории РФ) и вспомнил оскорбительную песню, которую он ему посвятил. Звезда «Интернов» назвал артиста подлецом, который сбежал вместе со стадом из страны.

Бывший резидент Comedy Club довольно часто посвящал саркастические стихи своим знакомым, и одним из его героев как-то стал Охлобыстин. Он написал песню о проблемах коллеги с алкоголем и его прошлом в церкви. Напомним, что Иван в начале 2000-х стал священником, однако через время вновь вернутся к мирской жизни.

В новом интервью актер признался, что его задело творчество Слепакова*, хотя раньше он к нему относился лишь с положительной стороны.

«Слепаков — подлец. Был продюсером «Интернов», а потом сам пошел сниматься. Если бы я был другим человеком, он бы еще больнее сделал. Вполне логично, что сейчас он среди обосравшегося стада, которое убежало», - поделился актер в шоу «Лера в большом городе», добавив, что считает непозволительным шутить на тему религии.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова в заключении. Он признался, что осужденный за смертельное ДТП потерял нижние зубы.

*(Признан иноагентом на территории РФ)