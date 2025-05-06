«Через три дня концерт»: Кристину Орбакайте с нетерпением ждут на Кипре после скандала с властями Латвии

Певица Кристина Орбакайте готовится к своему концерту на Кипре, где ее уже с нетерпением ждут поклонники. Об этом в личном блоге сообщила организатор гастролей Анна.

8 мая у Кристины Орбакайте запланировано выступление в Лимассоле. Исполнительница хита «Перелетная птица» собирается не только дать концерт, но и воссоединиться с матерью и ее семьей. Как оказалось, на Кипре певицу уже с нетерпением ждут. Организатор гастролей Анна поделилась в соцсети видео, на котором едет за рулем под песни артистки.

«С утра по делам с Кристиночкой в колонках. Через три дня концерт Кристины Орбакайте. Идет подготовка», — заявила девушка.

Недавно у знаменитости сорвался концерт в Юрмале, который должен был состояться 1 июня. Это произошло из-за того, что власти Латвии запретили Кристине Орбакайте въезд в страну. Певица заявила, что данный запрет нарушает не только ее права как артиста, но и основы международного права. Она заверила, что будет добиваться справедливости через суд.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой уехала из России в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда Кристина Орбакайте периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у артистки сорвались концерты в России, а недавно она анонсировала новый гастрольный тур по Европе весной и летом 2025 года.

Ранее мы писали о том, что раскрыты детали выступления Кристины Орбакайте на Кипре.