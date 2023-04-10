Череда судебных процессов: Пресняков может разрушить алкогольный бизнес Игоря Николаева

Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев давно подумывает заниматься не только музыкой, но и бизнесом. СМИ пишут, что звезда планирует продавать алкоголь под брендом «Выпьем за любовь». Некоторые думают, что затея мэтра может обернуться неприятностями. Если к делу подключится его коллега – Владимир Пресняков-старший.

Строки «Выпьем за любовь» знает каждый, кто хоть раз слышал песни Николаева. Певец подал заявку в Роспатент и сможет продавать вина, ликеры, медовуху и другие алкогольные напитки. Кроме того, у него будет возможность проводить маркетинговые исследования и предоставлять рекламные услуги.

В Сети появился логотип, на котором человек с усами держит в руках кружку спиртного напитка. Он похож на самого Игоря Николаева, но адвокат Сергей Жорин считает, что есть еще один артист, который напоминает человека на картинке – солист ВИА «Самоцветы».

«Я уже предчувствую череду громких судебных процессов, поскольку на фото изображен человек сходный до степени смешения с Владимиром Пресняковым-старшим. Не за горами битва титанов», – написал Жорин в своем личном микроблоге.

Яркие представители шоу-бизнеса пока не прокомментировали историю.

Ранее мы писали о том, как похудевший Игорь Николаев сменил стиль в одежде после болезни. В начале года поклонники сильно переживали за здоровье композитора. СМИ писали, что звезда перенес операцию на сердце, чтобы предупредить развитие инфаркта. А недавно певец вернулся к зрителям и поучаствовал в шоу, где ему сделали сюрприз.