Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после разрыва с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе артиста

Расставшийся в октябре 2024 года с Зои Кравиц Ченнинг Татум получил статус одного из самых завидных женихов Голливуда. Однако сердце звезды «Шаг вперед» уже, по всей видимости, занято. Актер встречается с девушкой, которая на 19 лет младше него.

Еще в январе 44-летнего Татума заметили с 25-летней французско-австралийской моделью Инкой Уильямс. Пара тогда покидала отель. Накануне они вновь появились вместе — Ченнинг и его спутница попались папарацци, когда уходили с вечеринки перед «Оскаром», пишет Daily Mail.

На роман звезд указывает то, что Татум держит Инке за руку и крепко прижимает к себе. Влюбленные направились к машине с водителем и сели в один автомобиль.

В 2006 году артист начал встречаться с партнершей по фильму «Шаг вперед» Дженной Дуан. В картине они сыграли возлюбленных, и поклонники были в восторге, когда роман артистов стал реальным. Позже Дженна и Ченнинг поженились — у них родилась дочь Эверли. Но в 2018 году супруги объявили о расставании.

В 2021 году у артиста завязались отношения с Зои Кравиц. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.

Ранее Зои Кравиц прокомментировала отношения с Ченнингом Татумом после слухов о расставании.