Зои Кравиц высказалась об отношениях с Ченнингом Татумом после слухов о расставании

Американская актриса и режиссерка Зои Кравиц прокомментировала отношения с актером Ченнингом Татумом после слухов о расставании. Об этом пишет издание People.

30 октября издание People написало, что артисты расторгли помолвку и разошлись после трех лет отношений. По слухам, знаменитости поняли, что не могут быть вместе после завершения пресс-тура триллера «Подай знак», где Зои Кравиц выступила режиссеркой картины, а Ченнинг Татум исполнил одну из главных ролей.

Накануне Кравиц высказалась об участии бойфренда в съемках ее киноленты.

«Мне нравится то, что мы сделали это вместе, и я очень забочусь о нем. Мне согревает сердце тот факт, что зрители хвалят его как актера. Я счастлива, что все это произошло, и я благодарна, что мы отправились в это путешествие вместе», — поделилась актриса.

Звезда «Бэтмена» также отметила, что у Татума «еще многое впереди».

«Я думаю, что он, как актер, находится в том месте, где он чувствует себя по-настоящему уверенно, и люди видят его с разных сторон. Он может многое предложить, поэтому я рада, что люди продолжат это наблюдать», — резюмировала артистка.

Ранее стало известно, что бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван подала на него в суд.