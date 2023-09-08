Чемпионка мира по боксу Рагозина рассказала о сбывшихся словах покойного мужа про дочку

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина поделилась хорошей новостью из семьи — ее годовалая дочь начала ходить. При этом спортсменка отметила, что, таким образом, сбылось предсказание покойного мужа. Тот говорил, что наследница встанет на ноги к этому времени, передает Газета.Ru.

Вдова поделилась эксклюзивными кадрами на своей странице в одной из социальных сетей. На них видно, как годовалая девочка делает первые в жизни шаги. Наталья при этом аккуратно придерживает дочку за спину. Наследница Рагозиной встала на ноги во время прогулки с мамой по футбольной площадке.

Видео в социальной сети спортсменка подкрепила комментарием. В нем боксерша порадовалась за успехи дочки, а также вспомнила о покойном муже Вадиме Меркине. Она написала, что супруг точно назвал возраст, когда его маленькая дочь начнет ходить.

Рагозина неоднократно заявляла, еще до рождения наследницы, что вновь мечтает о детях. Ради этого чемпионка совершала паломничество по святым местам Иерусалима. Потом Наталья встретила «мужчину своей мечты» — им стал бизнесмен Вадим Меркин. Спустя некоторое время у пары появилась дочь. В тот момент знаменитая мама была бесконечно счастлива. Она говорила, что обрела новый смысл жизни.

Однако не прошло и года, как супруг Рагозиной скончался. В июне сердце мужчины остановилось из-за токсического гепатита. Разбитая горем вдова хранила в тайне смерть супруга в течение месяца.

После заявления о случившемся спортсменка вновь пропала из медиаполя. Тогда за Наталью на вопросы журналистов стали отвечать ее близкие, которые немного пролили свет на ситуацию.