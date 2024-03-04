Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые после смерти мужа появится в эфире

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые появится в эфире после смерти мужа. 15 марта выйдет первый выпуск 7-го сезона телешоу «Удивительные люди» - спортсменка будет в составе жюри оценивать способности участников.

Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Шоу выйдет 15 марта на канале «Россия». Для Рагозиной это первые съемки после смерти супруга, бизнесмена Вадима Меркина.

Она всегда была в составе жюри и каждый раз находит, чему удивляться. Боксерша призналась, что самое поразительное – «когда дети соревнуются наравне со взрослыми». Она призналась, что всегда встает на сторону детей и в этом сезоне также планирует поддерживать юных конкурсантов.

Муж Рагозиной неожиданно скончался летом 2023 года. Спортсменка рассказала о трагедии спустя месяц. Незадолго до этого в семье родилась дочь.

В сентябре 2023 года Рагозина сообщила, что слова покойного супруга о девочке сбылись. Он точно называл возраст, когда дочь начнет ходить.