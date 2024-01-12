Чемпион мира по боксу Проводников высмеял бой Милохина с тиктокером из Индии, об этом сообщает Абзац.

Накануне Даня Милохин сообщил, что будет участвовать в боксерском поединке против блогера из Индии Аджмала Хана. У его соперника более 3,5 миллионов подписчиков в соцсетях.

Впрочем, профессиональный боксер и чемпион мира версии WBO Руслан Проводников назвал предстоящий бой несерьезным и заявил, что принимать участие в нем будут фрики.

«То, что они показывают, — это не бокс. Бокс — это искусство, вид спорта сильных людей. А это фрики, чего с них еще взять. Хотелось бы, конечно, чтобы эти ребята выходили с нормальными боксерами, хотя и нормальным боксёрам с такими стыдно будет выходить», — рассказал он.

Напомним, бой Дани Милохина состоится в Дубае, где тиктокер постоянно проживает с октября 2022 года. Турнир пройдет 16 февраля.

Ранее мы писали о том, что блогер Даня Милохин показал изменившуюся фигуру на видео с тренировки.